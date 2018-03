Noor naine on leidnud kuulsuse täiskasvanud-beebina

Jessi jälgib YouTube'is üle 160 000 inimese. Jess postitab regulaarselt videoid enda magamisrutiinidest, kodus olevast lastetoast ning enda suhtes poiss-sõbra Stepheniga.

Kuigi see paistab paljudele kummaline, ei lase Jess enda huvidel end defineerida. Ta sõnas, et ta ei käitu koguaeg nagu väike beebi, vaid teeb seda õhtusel ajal. Päeval käitub ta nagu normaalne inimene, kes tegeleb enda tegemiste ja hobidega. «Ma töötan täiskohaga, ma tegelen enda YouTube'i kanaliga, tegelen striimi ja muude asjadega. Mul on enda veebisait ja mul on ka muud hobid. Mulle meeldib kunst ja laulmine,» sõnas Jess The Suni vahendusel.

Ta ütles, et üks suurimaid väärarvamus tema kohta on see, et ta ei käitu nagu tavaline täiskasvanud. Jess sõnas: «Ma teen endale ise süüa, ma sõidan autoga, pesen pesu, ma riietan enda ja ma hoolitsen enda eest.»

Tema huvi Adult Baby/Diaper Love'i ehk Täiskasvanud beebi/mähkme armastuse elustiili vatsu on see, et see lisab tema igapäevasele rutiinile lisaelemendi. See ja tema suhe enda poiss-sõbra Stepheniga toovad tema ellu rõõmu.

Stephen ja Jess FOTO: Kuvatõmmis/Youtube

«Ma olen enda praeguse poiss-sõbraga koos olnud peaaegu aasta. See on kindlasti teistsugune suhe kui mul enne on olnud, sest ma olen kellegagi, kes hoolib minu kirest samamoodi nagu mina. See on igapäevane asi, aga mitte pidev tegevus,» rääkis Jess.

Naine lisas, et kuigi tema ja Stephen on koos õnnelikud, siis on mees saanud Internetis väga palju viha selle eest, et ta on koos naisega, kellele selline asi meeldib. Stephenit on kutsustud pedofiiliks ning talle on öeldud, et nad ei tahaks enda last temaga üksi jätta.

Jess aga kinnitab, et ABDLi puhul ei ole asi üldsegi seksuaalne. Seal on kõige tähtsam domineerija ja alluva omavaheline suhe, milles viimane allutab end täielikult tugevamale osapoolele, tehes end tema jaoks täielikult haavatavaks.

Jessile on kõige tähtsam olla haavatud positsioonis FOTO: Kuvatõmmis/Youtube

Kuigi Jess tunnistab, et teda on varasemalt seksuaalselt ahistatud, siis kinnitab ta, et ahistamine ja tema praegune huvi ei ole omavahel seotud. «Ma ei tunne, et ma teeksin seda, et ahistamisest üle saada. Ma ei mõtle sellele. See (tema huvi) ei ole osa paranemisprotsessit. Sellesse kogukonda kuulub palju inimesi, kellel on head vanemad ja kellele ei ole probleeme olnud, aga nad ikka teevad ja naudivad seda,» ütles Jess.