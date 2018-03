Miks juhtis «Legendide lahingut» Grete Kleini asemel Liis Lemsalu?

«Kahjuks juhtus selline kahetsusväärne lugu, et Grete Klein haigestus vahetult enne saate salvestust grippi. Ent meil on hea meel, et Liis Lemsalu leidis oma väga kiires ajagraafikus võimaluse tulla «Legendide lahingut» juhtima,» ütles Kanal 2 turundusspetsialist Mereli Moisa.