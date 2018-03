Sensitiivide ohvriks langenud räägivad enda loo, kuidas nad kurjade vaimude vastu võitlevad

Kuidas kaitsta end kurjade vaimude eest? «Kuuuurija» poole pöördusid Kalju ja Tiina Põlvamaalt, kes rääkisid sellest, kuidas nad on mõlemad sensitiivide ohvriks langenud ja missuguste hirmudega nad igapäevaselt elavad. Kalju on kurja vaimuga võitluses appi võtnud eriti ekstreemsed meetodid. Enda kaitseks on ta pidanud kasutusele võtma isegi õhupüssi ja muud enda leiutatud elektroonilised meetmed. Kuidas neid inimesi aidata, miks nad ei leia abi arstiabist ning kas tuleks hoopis kiriku poole pöörduda?