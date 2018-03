Andekas Briti laulja annab Lätis kontserti

Emeli Sandé avaldab oma imelise hääle ja võluva lavalise olekuga muljet kuulajaile üle kogu maailma. Ta on hetke üks põnevamaid R&B ja soul-muusika tähti ning iga tema kontsert on eriline sündmus. Sunset Festivali raames astub ta Sigulda lossis üles juba 10. juulil.

Sandé häält on võrreldud Nina Simone’i, Aretha Franklini, Whitney Houstoni ja mitmete teiste diivade häältega. Lisaks laulmisele on Emeli ka suurepärane laulukirjutaja – suurem osa tema muusikast on ta enda kirjutatud ning tema loodud laule laulavad ka sellised esitajad nagu Sheryl Cole, Leona Lewis ja Susan Boyle. Ta on teinud koostööd mitmete tuntud artistidega (Naughty Boy, Tinie Tempah, Professor Green) ning laulnud sisse vokaalid David Guetta loos «What I Did For Love».

FOTO: Emeli Sandé

Emeli Sandé on välja andnud kaks täispikka albumit, neist esimene kannab nime «Our Version of Events» (2012) ning see oli 2012. aasta enimmüüdud plaat Suurbritannias. Esimeselt albumilt on pärit Sandé superhitid «Heaven», «Next To Me» ning «Read All About It, Pt. III». Teine album «Long Live the Angels» ilmus aastal 2016 ning jõudis briti plaadimüügiedetabelis teisele kohale. Sellelt albumilt pärinevad singlid «Hurts» ja «Breathing Underwater». Sandé värskeimat muusikat kuuleb aga EP-lt «Kingdom Coming» (2017).

Emeli Sandé esineb Lätis, Sigulda lossis juba 10. juulil.

Piletid kontserdile on müügil Piletilevis.