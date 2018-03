Video: Venemaal arvatakse, et punahirvede sarvevere abil saab vananemist ennetada

Cnn.com teatel harrastab 65-aastane Venemaa president mitut spordiala, kuid teeb ka iluravi, mille seas on punahirvede verega tehtavad protseduurid.

Vladimir Putin Siberis koos põhjapõtradega

Vene meedia teatel on Putin üks neist sadadest tuhandetest venelastest, kes usuvad, et punahirvede veri taastab tervise, annab jõudu ja ennetab vananemist. Kõige parem olevat see veri, mis saadakse nende hirvede sarvede mahalõikamise järgselt.

Punahirv

Venemaal on mitmeid ilutooteid, mis sisaldavad punahirvede verd ja need lähevad hästi kaubaks. Loomakaitsjate sõnul on punahirvededelt vere võtmine barbaarne ja hirvevere väidetavalt noorendava efekti kohta ei ole teaduslikku tõestust.

Punahirvedelt sarvede ärasaagimine ei ole nõrganärvilistele, sest loomad piinlevad selle protseduuri ajal.

CNNi ajakirkanikud külastasid Altai mägedes Nikolskoes asuvat farmi, kus kasvatatakse punahirvi just vere saamise eesmärgil.

Punahirved

«Hirveveri ei ole ravim, pigem on see lisand, mis tugevdab immuunsüsteemi, parandab üldiselt tervislikku seisundit ja annab jõudu, kuid samas mõjub meeste libiidole hästi,» sõnas kohalik farmer Ljudmila Korotškihh.

Ta lisas, et hirvedele kasvavad igal aastal uued sarved ja sarvede mahasaagimisega ei kaota need loomad mitte midagi. Hirved jäävad eluajal umbes 15 korral saagimise tõttu oma sarvedest ilma.

Punahirv

Korotškihhi farmis elab üle 1000 punahirve ja nende sarvi hakatakse lõikama, kui nad on saanud kolmeaastaseks.

Karjase Aleksei Steinbrecheri sõnul on ta hirvedega nii kaua tegelenud, et ta saab aru, millal nende sarved «küpseks» saavad.

«Ma ei oska seda loogiliselt selgitada, kuid mu kõhutunne ütleb. Tean, millal on õige aeg sarvi saagima hakata,» lausus mees.

Altai piirkonnas on mitmeid firmasid, mis toodavad punahirve sarveverega ilutooteid ja ravimeid, kuid ka alkoholi. Kohalikel on kombeks hirveverd valada isegi vannivette.

Punahirve verega tooted on väga populaarsed Aasia riikides nagu Hiina, Jaapan ja Lõuna-Korea, kus samuti arvatakse, et hirveveri sisaldab vananemist ennetavaid aineid.

Hoolimata teadusliku tõestuse puudumisest huvituvad hirveverest ka Venemaa olümpiasportlased, kes lasevad selle vere abil lihasvaevusi ravida.

Lisaks Putinile tarbib punahirvede verd Venemaa peaminister Dmitri Medvedev.

Dmitri Medvedev

«Meie turg ja tabijate hulk on aasta aastalt kasvanud. Altais on inimesed hirveverd kasutanud aastasadu, nüüd on selle kasulikkus teada ka paljudele teistele,» lisas farmer Korotškihh.

Punahirv (Cervus elaphus) on üks suurimaid hirveliike hirvlaste sugukonnast. Need loomad elavad Euroopas, Kaukaasias, Väike-Aasias ning osaliselt ka Lääne- ja Kesk-Aasias.

Punahirve elukohaks on samuti Atlase mäed, olles ainus Aafrikas elav hirveliik.

Punahirve tunnuseks on viie haruga sarved.