Staarid kui eksperdid: vaata, millist suhtenõu annavad Eesti kuulsused

Kaire Vilgats andis 2017. aastal suhtenõu lahutuste osas:

Kaire Vilgats FOTO: Stiilistuudio

Kaire Vilgats sõnas toona, et see tuleb igaühe enda seest, kas ja kuidas olla, koos või lahus. Laulja ei teadnud tookord, kas lahutatakse kergekäeliselt või ollakse, hambad ristis, koos, aga tema hinnangul hakkavad inimesed tänapäeval julgemalt lahku minema. "Vanasti oli lahutus häbiasi, halvamaiguline, sest meie esivanemad olid ikka pikalt koos. Ühiste murede ja rõõmude kaudu kasvatakse tugevamaks või hoopis lahku," leidis naine toona.

Marilyn Kerro rääkis 2016. aastal suhetest ja petmisest:

Marilyn Kerro FOTO: Instagram

«See on sinu elu, kallis sõber, ning kui sa tunned, et see suhe ei rahulda sind ega ka sinu kaaslast, siis ongi sinul kaks valikut alati. Kas sa jätkad ja oled õnnetu või liigud edasi ja oled õnnelik,» soovitas Kerro toona mitte unustada, et õnn tuleb iseendast ja tihti tehakse sellega viga, et oma õnne otsitakse kelleski teises. «Ei! Sina oled oma õnne ja käekäigu alus! Teine inimene vaid täiustab sind ja kasvate hingeliselt tugevamaks!» rõhutas naine. Loe täispikka Marilyni vastust SIIT!

2018. aastal õpetas Marilyn Kerro meid, millal on aeg suhtest lahti lasta:

Marilyn Kerro FOTO: Martin Ahven/Õhtuleht

«Elu toob meile erinevatel perioodidel teele erinevaid inimesi. Mõned jäävad ja mõned kaovad sama kiirelt, kui tulid,» kirjutas Kerro toona.

«Mõnede egoga ei mahuta ühte ruumi kauaks, mõnede kriitika on talumatu, mõned on nagu kuuvarjutused, keda näeme vaid nende hädas.On ka inimesi, kes on valelikud, on ebaausaid ja mitte siiraid. On sõprust, mis on tallel seniks, kuni egod maha maetud,on katkisi hingi, kes ehk arusaamatul kombel seljad keeranud. Sinu teha on elus alati valik. Kellega jääd, kellest lased lahti. Õpetajad on need inimesed igatahes, ükskõik mis moel ta Su elust läbi vuhiseb. On sõpruseid mis leiavad end taas ja on sõprust,mis maetud saab igaveseks.»

«Hinda neist iga lugu sellegi poolest. Sinna ridadesse on kirjutatud aeg Sinu elust. Sõprus on mõistmine, usaldus ja aktsepteerimine. Kui sõpruse siirus läheb üle egomängudeks on aeg lahti lasta.»

Evelin Võigemast andis nõu Anne&Stiilile suhtes tekkivate kahtluste osas:

Evelin Võigemast FOTO: Sandra Palm

«Tohutult lihtne oleks langeda sellesse lõksu, et võib-olla keegi teine on mulle ikkagi parem. Kui aga järele mõelda, siis tavaliselt käivad igas heas peres tülid pisiasjade pärast ja vaatamata väikestele nääklemistele on tegelikult väga hea koos olla,» arvab näitlejanna.

2017. aastal paljastas Erik Orgu, mis on hea suhte juures kõige olulisem:

Erik Orgu FOTO: Erik Orgu erakogu

Täpsemini nimetas mees toona märksõnad, mida pidas hea suhte aluseks. Ideaalseks õhtuks suhtes peab Erik Orgu seda, kui selles on parajas koguses kõike. «Õhtu kaaslasega võiks sisaldada head toitu ja midagi meeltele ning kindlasti lähedus lõpetuseks,» arvas Erik Orgu.

2017. aastal avaldas Ott Kiivikas selle faktori, mis on täisväärtusliku suhte juures kõige olulisem:

Ott Kiivikas FOTO: Instagram

Ott andis 2017. aastal intervjuu Õhtulehele, kus andis nõu ka suhete alal. Mehe sõnade puhul jäi toona kõlama läheduse tähtsus funktsioneerivas paarisuhtes. «Kui paarisuhtest kaob lähedus, hakkad otsima õrnust mujalt ja kooselu laguneb,» sõnas mees.

Ingrid Margus andis kaudselt nõu mehe eksnaiste osas:

Ingrid Margus FOTO: Viktor Burkivski