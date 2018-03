USAs sai lapsi melatoniiniga uimastanud lasteaednik pika vanglakaristuse

Ta oli varem vanematele öelnud, et laste magamisaeg on kell 11.00 – 14.00 ja sel ajavahemikul ei saa lapsi koju viia.

Uurimine näitas, et Neatherlini käe all Little Giggles lasteaias olnud lapsed olid kuue kuu kuni nelja aasta vanused. Naine reklaamis end, et on väljaõppinud medtöötaja, kel on lastega suured kogemused.