Eksklusiivne foto: La La Ladies käis maailmakuulsa Peter Vesterbacka sünnipäeval

Nüüd on Vesterbacka eesmärgiks ehitada Tallinna-Helsingi tunnel, sest Vesterbacka arvates on meie kaksiklinnal potentsiaal saada maailma üheks tõmbekeskuseks.

«Esinemine on esinemine, olgu see või kuningale,» sõnas Diana, kui Elu24 uuris, kas maailmakuulsale mehele on ka kuidagi teistmoodi esineda. Pigem arvab bänd, et tegu on just väga laheda kogemusega.