Kas «Seksi ja linna» staar Cynthia Nixon jahib New Yorgi osariigi kuberneri kohta?

The Guardiani andmetel on 51-aastane näitlejanna huvitatud New Yorgi kuberneri kohast. Juba möödunud aastal hakkasid levima uudised, et staar paneb kokku oma kampaaniameeskonda, kuid Nixon ei ole seda kinnitanud.

New Yorgist pärit Nixonit tuntake lisaks näitlejatööle ka koolitusaktivistina ning tal on sidemeid nii demokraatide endise presidendikandidaadi Hillary Clintoni kui ka New Yorgi linnapea Bill de Blasioga.

Kui Nixon tõesti kavatseb new Yorgi osariigi kuberneriks kandideerida, siis saab ta kogenud vastase, sest praegune kuberner Andrew Cuomo teatas, et ta kandideerib kolmandat korda ja loodab jätkata kubernerina.

Veebruaris tehtud küsitluse kohaselt on Cuomo osade demokraatide seas ebapopulaarne ja tema kandidatuuri toetab 47 protsenti New Yorgi osariigi elanikest.

Kui Nixon edestaks valimistel demokraat Cuomot ja vabariiklaste kandidaati, kelle nimi ei ole veel teada, siis saaks temast järjekordne meelelahutusmaailma staar, kes on ka poliitikas läbi löönud. Nixon oleks New Yorgi osariigi kuberneri kohal esimene naine, kes on samas homoseksuaalne.

Näitleja Ronald Reagan oli 40. USA president 1981 – 1989 ning Austria päritolu kulturist ja näitleja Arnold Schwarzenegger oli 38. California osariigi kuberner aastatel 2003 – 2011.

USA 45. presidendiks on kinnisvaraärimees ja telenägu Donald Trump, kelle ametiaeg algas 20. jaanuaril 2017.

«Paljud New Yorgi osariigi elanikud toetavad Cynthia Nixoni kandidatuuri. Nixon sõnas mõni aeg tagasi, et kui ta teatab oma kandideerimisest, siis avalikustab ta ka oma platvormi,» sõnas Nixoni esindaja.

Nixon on saanud telesarjade rollide eest mitu Emmy auhinda.

Ta on alates 2012. aastast abielus haridustöötaja Christine Marinoniga, neil on poeg Max, kes sündis 2011. aastal. Samasooline paar sai lapse kunstliku viljastamise abil, poja sünnitas Marinoni.

Nixon oli varem abielus õpetaja Danny Mozesega, kellega tal on veel kaks last, 1996. aastal sündinud tütar Samantha ja 2002. aastal sündinud poeg Charles.

Lisaks Nixonile mängisid seriaalis «Seks ja linn» veel Sarah Jessica Parker, Kristin Davis ja Kim Cattrall.