Ajaloolane: Jeesus ei olnud ilueedi, vaid tõenäoliselt lühike, inetu ja vigane

Sajandite jooksul on Jeesust maalidel tavaliselt kujutatud ilusa, modellivälimusega pikakasvulise mehena, kellel on helepruunid või blondid lokkis juuksed ja sinised silmad, teatab news.com.au.

Londoni King’s Kolledži ajaloolane Talyor avaldas uue raamatu «What Did Jesus Look Like?», mille kohaselt ei olnud Jeesus just kõige meeldivama välimusega.