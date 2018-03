ETV2 avaldas šokeeriva dokumentaalfilmi Eesti põhjakihi meelelahutajatest

«Tabamata ime» peategelased on Tartu Sodiaagi baari püsiesineja DJ Heiki ning tema hoolealune Leo Lehepuu. Eret Kuuse dokumentaalfilm räägib esinejatest, kes vaatamata oma püüdlustele Eesti muusikamaastikul veel kuigi kaugele jõudnud pole.

Dj Heiki loob Vene hittidest oma töötlusi. Imekombel müüb Heiki varsti ka kõik oma kontserdid välja. Leo leiab, et Heiki lihtsalt taidleb ennast rahva südamesse. Leo, kes loob ka omapärast tantsumuusikat, sooviks olla pigem tõsiseltvõetav artist. Noormees püüab rahva südant võita just omaloodud lauludega. Aga rahva huvi Leo loomingu vastu on jätkuvalt leige.