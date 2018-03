Norra saadab Eurovisioonile kord juba selle võistluse võitnud artisti

Pärast Eurovisiooni sai Rybaki «Fairytale'ist» hitt kogu Euroopas ning noormees käis oma tuuri raames ka Eestis esinemas. Nüüd Rybak enam laval ei viiuldagi ja esitab kelmika kuid kõlapildilt üksluise poppala «That's How You Write A Song».

Vaatamata sellele on Rybaki taasosalemine Eurovisioonil rahva elevile ajanud, see teadanne on kogunud Facebookis juba üle 12000 meeldimise kogunud. Mitmed kommenteerijad on aga arvamusel, et kaks korda ei võida Eurovisiooni ükski artist.