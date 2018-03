Lugeja kurdab: «Meie aasta Iraanis» on vaid kuu aega kestev seiklus

Kui Tuuli Roosma näitas kaamerasse passi, siis oli sealt näha, et telesaatejuhi ja produtsendi seiklus saates «Meie aasta Iraanis» ei saa kesta aasta, sest viisa oli antud vaid 2017. aasta juulikuuks, kirjutab Publik .

«Esimest korda sissesõitjatel soovitatakse piirduda rangelt ühe kuuga, mida siis saab kohapeal Iraanis portsukaupa pikendada. Iraanis on antud ka linnad, kus pikendamine on lihtsam ning hoiatatud kohtade eest, kus pikendamine pigem ei õnnestu. Viisa pikendamiseks soovitati kõige rohkem linna Shiraz ning see õnnestus ka Tuuli perel seal lihtsasti.»