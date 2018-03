Russell Crowe pani müüki kuulsa kubemekaitsme

Russell Crowe on enda lahutust finaliseerimas 48-aastasest Danielle Spencerist ning on selle valguses ära müümas mitmesuguseid filmidest pärit meeneid, mis talle aastate jooksul on kujunenud. Üks nendest asjadest on filmist «Tuhkatriinumees» pärit kubemekaitse, mida Crowe ise kandis. Toote hinnaks on pisku 500 dollarit.

53-aastane näitleja sõnas: «Just nagu me teeme koostööd lastekasvatamise osas, on väga kerge teha koostööd ka millegi sellise (oksjon) osas. Ma arvan, et ta tunneb samamoodi nagu mina, et ühel hetkel on aeg edasi liikuda ja tuleviku jaoks ruumi teha. Praktilise poole pealt, oksjonile minev kollektsioon võtab enda alla kolm tuba ning tore on lahti saada asjadest, millest ma enam ei hooli, dokumenteerida, puhastada, korrastada ja kindlustada ei soovi.»