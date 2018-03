Kaheksa-aastane poiss: tahan, et minu verest oleks ka teistele kasu

«See ei olegi üldse «miksi» küsimus, see on elementaarne – peakski tegema nii,» sõnas Karin, kes doonorluse mõtte kodus välja pakkus, Jüri Aarma juhitud saates.

«Aegade jooksul tekib lausa vajadus, füüsiline vajadus. Nii et kahe kuu möödudes tunned ennast natuke imelikult. Ja kui käid verekeskuses ära, siis on jälle tore ja hea olla,» rääkis Mark, kellel on koos juba 45 loovutust. «Asi algas heal vene ajal, 86. aastal. Siis anti puhkepäev – see oli neljapäevane päev, vereloovutuspäev. Puhkepäeva sai nii neljapäeval, kui ka reedel ja sinna tuli nädalavahetus otsa,» ütles ta.