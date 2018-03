Skandaalne Jeremy Clarkson võtab ette uue põneva projekti

The Guardiani teatel tahab telekanal ITV saate «Kes tahab saada miljonäriks?» 20. aastapäevaks selle taas eetrisse tuua, palgates saadet juhtima skandaalse telenäo Jeremy Clarksoni.

The Guardiani ajakirjanik Stuart Heritage aga ei usu, et Clarkson saab tööga hakkama. «Clarksoni valuutaks on tema arvamus, aga televiktoriinide juhid peavad oma arvamuse endale hoidma,» kirjutas Heritage.