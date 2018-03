«Klassikatähtede» üllatusi täis kolmanda saate võitis Johannes Põlda

Juhan Tralla kiitis Kaspar-Oskari musikaalsust. «Kui ta lahendab ära mõned oma tehnilised probleemid ja areneb loomulikult edasi, siis on siit tulemas väga tõsiseltvõetav mängija, miks mitte ka solisti perspektiiviga. Tänases saates oli tal probleeme teose põhikarakteri tabamisega. «Varlaami laul», mis on tromboonile väga sobiv number - karakteerne, jõuline ja värvikas, jäi tema esituses veidi ujedaks,» ütles Tralla. Johannes Põlda puhul tõi Tralla esile head intonatsiooni, tehnilist ettevalmistust ja suurepärast lavanärvi. «Johannes on selle saateformaadi jaoks nagu loodud,» tunnustas Tralla saate võitjat.