Krista Lensin ja Anu Saagim demonstreerivad räppimisoskust

«Legendide lahing» on lõbus teleshow, kus Eesti kuulsused lähevad omavahel ägedasse ja vaimukasse räpilahingusse! Saatejuht Liis Lemsalu ja räpilegendide Genka ning Chalice’i eestvedamisel selgub, kes avaliku elu tegelastest on ägedaim riimiseadja ja kelle sõna tabab täpselt kümnesse.

Meelelahutajad, poliitikud, sportlased, kultuuritegelased – kõigil neil on võimalus öelda, mida nad oma vastastest arvavad. Igas saates läheb sõnade ja riimidega vastamisi kolm kuulsuste paari. Kes põrmustab vastase ehk kelle mikrofon kukub – lahingu võitja otsustab stuudiopublik!

«Take it easy, pensionär, ja rahulikult hinga, pole kerge saada oma loodud portaalist kinga,» rebib riimi Lensin. «Õnneks on sul toeks uus boyfriend, ups, te lähksite lahku juba, sorry bitch,» ei jää Saagim võlgu.