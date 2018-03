OJ Simpson tunnistas mõrvad enda advokaadile üles

Judith Regan on naine, kes avaldas 2007. aastal raamatu «If I did it», milles OJ Simpson pakub välja väidetava hüpoteesi, kuidas ta Nicole Browni ja Ron Goldmani tappis. Raamati ei pidanud olema muud, kui vana teema üles korjamine ja selle pealt raha teenimine.

Judith Regan väidab nüüd, et OJ Simpsoni enda advokaat oli talle öelnud, et OJ tappis Browni ja Goldmani.

See kommentaar on osa eesootavast teleprogrammist «OJ Simpson: The Lost Confession?», mis on eetris pühapäeva õhtul FOX kanalil.