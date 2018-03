Eesti poisid teevad muusikat Armin Van Buureni käe all

Loo autor on Púr Múddi üks liikmetest - Oliver Rõõmus. Lugu on vägagi eriline, sest loo tarbeks sai muusik inspiratsiooni elust enesest ja oma elukaaslaselt, kellele see lugu paari pulmapäeval ka pühendati.

See aga ei tähenda, et uhiuut singlit ei saaks nautida need, kes loo taga peituvat tähendust ei tea. Singlil on kaasa teinud ka andekas Saksa produtsent Seizo, kes andis loole just viimase mõnusa lihvi, et see oleks nauditav kõikidele tantsu- ja elektroonikamuusika huvilistele.