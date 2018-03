Paul Newman vähendas palgalõhe, andes osa oma tasust Susan Sarandonile

«Emma Stone ütles mõni aeg tagasi, et ta saab meesnäitlejatega võrdset tasu, kuna mehed nõudsid seda ja olid nõus osast oma tasust loobuma. Midagi samasugust juhtus ka minuga 1990. aastate lõpul kui Paul Newman andis osa oma tasust mulle. Ta lihtsalt tuli minu juurde ja teatas, et saan osa tema tasust, et palk võrdsem oleks. Newman oli seisukohal, et võrdse panuse eest peavad mehed ja naised võrdset tasu saama,» meenutas Sarandon.