Video: Vene Kaug-Idas leiti 27 paari äraraiutud käsi

Politsei üritab DNA ja sõrmejälgede abil leida, kellele need käed kuuluvad, millal need ära raiuti ja kes võib selle julma teo taga olla.

Politseil on seni õnnestunud tuvastada üks kätepaar, kuna selle omaniku sõrmejäljed on nende andmebaasis olemas.

Kinnitamata andmetel on osadel leitud kätel sõrmeotsad maha viilitud, et neid ei saaks sõrmejälgede järgi tuvastada.

Venemaa sotsiaalmeedias arvatakse, et tegemist on mõnest haiglast pärit kätega, mis on eemaldatud surunutelt, kuid miks seda tehti, ei ole selge.