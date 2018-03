Video: Hiina erakool ei tulnud meedia tähelepanuga toime ja viskas kuulsa Jääpoisi välja

Õpetajad tegid poisist fotod ja panid need Hiina sotsiaalmeediasse, kust need levisid edasi mitmetele sotsiaalmeedialehekülgedele, jõudes lõpuks rahvusvahelisse meediasse.

Kui ilmnes, et poiss elab koos vanaema ja õega lagunenud majas ja nad on väga vaesed, pakkusid paljud jõukad hiinlased abi. Lapse ema lahkus kolm aastat tagasi pere juurest ja isa töötab teises Hiina paigas võõrtöölisena.

Poisi kodu lähedal asuva Zhaotongi erakooli juht pakkus talle võimaluse asuda õppima riigikooli asemel selles koolis. Ta uuris poisi riigikoolis õppimise tulemusei ja nägi, et see vaesuses elav poiss on tark.

Juht selgitas, et poisist on saanud rahvusvaheline kuulsus, ajakirjanikke voorib seni koolis sisse ja välja ning ka keskvõimu haridusametnikud tunnevad väga suurt huvi nende kooli vastu ja saadavad sinna pidevalt oma esindajaid.

«Võtsin selle poisi meie kooli vastu, kuna tahtsin teda aidata, kuid ma ei arvanud, et temaga nii suur meediakära kaasneb. Wangi käivad vaatamas haridusametnikud, kes samas pidevalt meie kooli inspekteerivad. Elame pidevas pinges ja me ei tule enam sellega toime. Ajakirjanikud teevad igal nädalal siin paar intervjuud. Teatasin poisi isale, et ta oma poja meie koolist ära võtaks ja riigikooli tagasi viiks. Isa peab lapse koolist ära võtmist oma allkirjaga kinnitama. See pidev võõraste liikumine segab tundide andmist ja õppetööd,» selgitas koolijuht.