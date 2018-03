Prantsuse ekspresidendi elukaaslane: esileedi roll on seksistlik

45-aastane näitlejanna ja produtsent sõnas, et ta elas Hollande’i presidendiajal vaikselt Elysée palees, kuid ta ei pürginud poliitilises elus avalikuks näoks ega täitnud esileedi ülesandeid, teatab The Guardian.

«Valitakse president, mitte paar. Minu silmis on esileedi roll ääretult seksistlik, sest esileediks olev naine peab oma tavapärase töökarjääriga hüvasti jätma. Negatiivseks aspektiks on ka see, et esileedile ei maksta palka. Igaühel olgu oma amet, mina olen näitlejanna ja produtsent,» lausus Gayet.