Mõrvatud ajakirjaniku Kim Walli viimane sõnum kallimale: olen elus....

30-aastane Wall jäi kadunuks 10. augustil 2017, olles 46-aastase Madseniga tegemas intervjuud. Kui ta 11. augusti ööseks ei olnud koju tagasi jõudnud, teatas elukaaslane ta kadumisest politseisse. Taani politsei koos merepäästega alustas naise otsingut. Køge lahest leiti merehädas Madsen, hiljem ka uppunud 18-meetrine allveelaev ja Walli kehaosad, mis viitasid, et ta mõrvati.

Walli viimane sõnum oma taanlasest kallimale Ole Stobbe Nilsenile oli: «Muide, olen ikka elus, kuid me hakkame kohe sukelduma. Ma armastan sind!!!».

Minut hiljem järgnes, et Madsen kostitab teda kohvi ja küpsistega.

Madseni advokaadi Betina Hald Engmarki teatel eitab ta klient rootslannast ajakirjaniku tapmist, rõhutades et Wall hukkus allveelaevas õnnetuse tagajärjel.

Prokurör Buch-Jepseni teatel oli Madseni allveelaev Walli kadumise ajal mitu tundi vee all ja radaritele seega nähtamatu.

10. augustil 2017 tehtud foto, millel on UC3 Nautilus pardal näha Peter Madsenit ja Kim Walli

Prokurör lisas, et Madseni poolt uputatud ja pinnale tõstetud allveelaevast leiti asitõendeid, mis näitasid, et Madsen tappis Walli ning leiutaja oli Walli mõrva ette valmistanud, sest ta oli viinud juba varem allveelaevale tapmiseks vajalikke esemeid.

Psühhiaatrilise uuringu kohaselt on Madsen intellignetne mees, kuid tal on mitmeid psühhopaatidele omaseid jooni ja ta naudib sadomasoseksi.

Lisaks leiti Madseni arvutist materjali, milles ta arutleb, et kuidas saaks allveelaeval mõrva toime panna. Samuti oli tal mitu naiste piinamis- ja tapmisvideot, mis ei olnud tema tehtud, vaid ta kasutas neid «õppematerjalina».

Ta tegi kaastööd väljaannetele The New York Times, The Guardian ja veel mitmele tuntud ajakirjale.