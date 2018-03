Pamela Anderson: minu lapsehoidja pilastas mind

«Mul oli lapsehoidja, kes pilastas mind umbes aasta. Ma mäletan, et ma soovisin tema surma ja järgmisel päeval ta surigi enda lõpetamise ajal autoavariis,» rääkis näitlejanna Piers Morgani saates «Life's Stories».

«Siis ma mõtlesin: Oo, okei. Ma tapsin ta. Mul on võimed. Ma ei saa seda enda vanematele öelda ja et ma ta tapsin. Siis ma hakkasingi uskuma, et mul on see eriline võime inimesi tappa,» lisas Anderson.

Pisarates Pamela tunnistas, et ta ei rääkinud juhtunust enda vanematele. Alles aastaid hiljem tunnistas ta neile, et teda oli pilastatud ning et tema telepaatiline võime võis lapsehoidja tappa.