Galerii: nalja ja pisaraid ehk piilu «Kättemaksukontori» telgitagustesse

«Kättemaksukontor» on jõudnud 19. hooajani, mis tähendab seda, et sel korral on lood on natuke rohkem pöörased, veel fantaasiarikkamad ja naljakamad, lubatakse rohkem actionit ja situatsioonikoomikat. Iga detektiiv kogub endale aastatega vaenlasi – mida suuremad on juhtumid, seda suuremad on kurjamid, kes nende taga on!