Video: luudeuuringu kohaselt suri ümbremaailmalennul kadunuks jäänud Amelia Earhart Nikumaroro saarel

USA mere- ja õhuvägi otsis kadunuks jäänuid, kuid ei leidnud. Küll aga leiti 1940. aastal Vaikses ookeanis asuvalt Nikumaroro saarelt viiteid, et seal on aset leidnud lennuõnnetus. Saarel oli king, osa sekstandi kastist, benediktiinipudel ja lõkkekoht. Lisaks leiti saare rannalt lennukidetaile.

Nikumarorolt leitud luud on kadunud, kuid 1941. aasta uuringu materjalid, nii dokumendid kui fotod on alles.

«1940. aastatel ei olnud luude krimiantropoloogiline uurimne veel nii kaugele arenenud kui tänapäeval. Luude pikkus ja leiukoht viitavad, et väga suure tõenäosusega kuuluvad need Earhartile,» teatas antropoloog.

Jantzi sõnul ei ole kuskil leidnud kinnitust legend, et Nikumaroro saarele sattusid 1929. aastal meremehed, kelle laev uppus ja nad surid seal nälga. Samuti ei ole need luud mõne Vaikse ookeani saare põliselaniku omad, kes oma kanuuga sõites tormiga sinna sattus ja hukkus.

«Meie analüüs kinnitas, et Nikumaroro luud sobivad Earhartiga, mitte aga ülejäänutega, keda võrdlusena uuriti. Seega saan üsna kindlalt öelda, et need on Earharti omad. Ta ei hukkunud Vaikses ookeanis, vaid jõudis saarele,» selgitas antropoloog.