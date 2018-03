Video: tõsielusaates naist otsinud võidusõitja naisevahetus tõi kaasa draama ja pisarad

Kimmel postitas oma saatest video, millel on näha, et ta võttis paari ristküsitluse alla.

«Miks teil nii kiire on? Saan aru Arie, et oled võidusõitja, kuid võta hoog maha, sest suhted nõuavad aega ja pühendumist,» sõnas saatejuht.

Paar vastas, et nad tunnevad üksteist juba kuid ja nad teavad, et tahavad edaspidise elu koos olla.

Kimmel uuris, et kui kaua paar on koos olnud ja sai vastuseks, et 2,5 kuud.