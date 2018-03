Poeg asus kaitsma Gary Oldmani, keda eksnaine süüdistab vägivallas

Sel nädalal hakkas kõmumeedia sorima Oldmani minevikus, tuues esile asjaolu, et ta väidetavalt peksis oma nüüdseks eksnaist Donya Fiorentinot, teatab Newsweek.

Gary Oldman ja Donya Fiorentino FOTO: All Action/EMPICS Sport/Scanpix

Fiorentino ja Oldman abiellusid 1997 ja lahutasid 2001, neil on kaks poega Gullver Flynn Oldman ja Charlie John Oldman. Nende lahutusprotsess oli täis süüdistusi ja skandaale, naise teatel peksis mees teda mitmel korral laste nähes.

Kohus andis kahe poja täieliku hooldusõiguse Oldmanile, laste emal on võimalik koos sotsiaaltöötajaga lastel külas käia.

Gary Oldman FOTO: Phil Loftus/Capital Pictures/Phil Loftus/Capital Pictures/Scanpix

Oldmani ja Fiorentino üks poegadest, 20-aastane Gulliver Flynn Oldman kirjutas avaliku kirja, milles kaitseb oma isa.

Gulliver Flynn Oldman FOTO: Twitter.com

«Meedia mõtleb lugusid välja ja see vägivallalugu on samuti väljamõeldis ja laim. Olen üles kasvanud ajal, mil kehtib süütuse presumptsioon, see kehtib seni. Klikke koguv ajakirjandus vilistab moraalile ja eetikale, neid ei huvita faktid, vaid kõmu, mis müüb. Mis puudutab minu isa, siis ei ole ta kunagi vägivaldne olnud, tema süüdistamine vägivallas on ta maine kahjustamine,» teatas näitleja poeg.

Oldmani poja sõnul kirjutas ta selle avaliku kirja, et kaista oma isa, kes sattus pärast Oscari võitu kadetsejate «hakklihamasinasse».

«Minu kiri on tõend, et mu isa ei ole vägivaldne. Kohus ei annaks mitte ühelegi isale, kes naisi ja lapsi peksab, laste hooldusõigust. Minu isale anti minu ja mu venna täielik hooldusõigus, see näitab, et ta ei ole vägivallatseja. Olen kogu oma elu elanud isaga koos ja tõendan, et ta on suurepärane isa,» jätkus Oldmani poja kiri.

Gary Oldman FOTO: SUZANNE PLUNKETT/REUTERS/Scanpix

Gulliver Flynn Oldmani teatel tähistas isa oma Oscari võitu koos perega ega ole lasknud eksnaise süüdistustest end häirida.

«Mu isa on väga tore mees ja andekas näitleja. Ta on mulle palju õpetanud ja mul on hea meel, et ta on minu isa,» lausus poeg.

Pärast Gary Oldmani Oscari võitu avaldas ta ekskaasa Dony Fiorentino kõmuportaalis TMZ teate: «Palju õnne Gary ja Ameerika Filmiakadeemia. Naisteahistajad said Oscari, arvasin et #MeToo ja Time’s Up liikumise valguses ollakse edasi arenenud. Nüüdne Oscari gala näitas vastupidist, ahistajaid ülistatakse».

Fiorentino viitas kahele naiseahistajale, kellest üks on tema sõnul ta eksabikaasa Gary Oldman ja teine on korvpallilegend Kobe Bryant.

Kobe Bryant FOTO: MARIO ANZUONI/REUTERS/Scanpix

Bryanti süüdistati 2003. aastal 19-aastase neiu seksuaalses ründamises. Korvpallur võttis tüdrukuga kohtumise omaks, kuid eitas rünnakut. Kuna tüdruk ei ilmunud kohtusse tunnistama, siis lõpetas kohus juhtumi käsitlemise ja Bryanti vastasest süüdistusest loobuti.

Bryant sai 4. märtsil Oscari lühianimafilmi «Dear Basketball» eest, mis põhineb tema elul.

Jaanuaris käivitati petitsioon, millele kogunes 16 000 allkirja, et Ameerika Filmiakadeemia eemaldaks Bryanti Oscari nominatsiooni saanute seast.

Oldman on viiendat korda abielus, oma praeguse naise Gisele Schmidtiga abiellus ta 2017.

Gary Oldman ja ta abikaasa Gisele Schmidt FOTO: DANNY MOLOSHOK/REUTERS/Scanpix

Ta oli 1987 – 1990 abielus näitlejanna Leslie Manville’iga, kellega tal on poeg Alfie.

Leslie Manville FOTO: wikipedia.org

1990 – 1992 oli ta abikaasa staarnäitleja Uma Thurman, 1997 – 2001 näitlejanna Donya Fiorentino ning 2008 – 2015 laulja Alexandra Edenborough.

Uma Thurman FOTO: Nicholas Hunt/AFP/Scanpix

Gary Oldman ja Alexandra Edenborough FOTO: Lucas Jackson/Reuters/Scanpix