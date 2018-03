Henrik Normann noomib kollast meediat: õnneks tuleb päev, mil mõistetakse kohut

Normann on pettunud. «Mul on häbi, et ei saagi elada ausalt. Pealkiri teeb süüdi ja ilusat elu, mida hinges tahad ei olegi võimalik elada. Õnneks tuleb päev, mil mõistetakse kohut ! Vabandan, et endast sellise kurva valeuudise olen teeninud. ! Kummardusega oma inimeste ees !» kirjutab näitleja oma Facebooki kontol.