Jaapanis hakkas purskama Bondi filmist tuntud vulkaan

Jaapani vulkanoloogide teatel aktiveerus see vulkaan möödunud aasta sügisel, kuid nüüdsed pursked on varasematest võimsamad, teatab Reuters.

Shinmoedake vulkaan FOTO: KYODO/REUTERS/Scanpix

Vulkaani lähedal elavad inimesed kannavad näomaske, sest õhus on palju vulkaanist pärit tuhaosakesi, mis hingamist võivad kahjustada. Vulkaanituhka leidub kõikjal, see on katnud linnad, külad, hooned, teed ja autod.

Jaapani võimud sulgesid vulkaani juurde viivad teed ning vulkanoloogid jälgivad Shinmoedaket.

Shinmoedake vulkaan FOTO: KAZUHIRO NOGI/AFP/Scanpix

Selle vulkaani eelmised suuremad pursked leidsid aset kuus aastat tagasi.

Shinmoedake vulkaan FOTO: 204104+0900/AP/Scanpix

Shinmoedake vulkaani tuntakse sellest, et seal lähedal filmiti osa 1967. aasta Bondi filmi «You Only Live Twice» (Elad vaid kaks korda) stseenidest.

Vulkaani makett ehitati Briti Pinewoodi stuudiosse ja sisevõtted toimusid seal.

Shinmoedake vulkaani kujutav makett Briti Pinewoodi stuudios FOTO: wikipedia.org

Filmis näeb James Bond (Sean Connery), et kurikael Ernst Stavro Blofeldi (Donald Pleasence) helikopter maandub vulkaani. Bond avastab, et seal on raketikeskus, kus kurikael haub maailmava vallutamise plaane.

Ernst Stavro Blofeld (Donald Pleasence) FOTO: Rights Managed/EON PRODUCTIONS / Ronald Grant A/Scanpix

Pärast mitme naise võrgutamist ja kurjategijatega arvete klaarimist päästab Bond taas maailma.

Sean Connery ja Karin Dor 1967. aastal filmis «You only live twice» FOTO: imago stock&people/imago/Cola Images/Scanpix

Shinmoedaket vulkaan on turistide seas populaarne ning selle lähedal Akimes on mälestustahvel, mis meenutab, et see vulkaan mängis Bondi filmis tähtsat rolli.

Shinmoedake vulkaani lähedal Akimes asuv mälestustahvel seal üles võetud Bondi filmile «You Live Only Twice» FOTO: wikipedia.org

Jaapan, kus on 110 aktiivset vulkaani, asub Vaikse ookeani vulkaanialal.

Shinmoedake on tegevvulkaan Jaapanis Kyūshū saare lõunaosas, see kihtvulkaan kuulub Kirishima vulkaaniliste mägede koosseisu.

Mäe kõrgus on 1421 meetrit, 1239 meetri kõrgusel asub kraatrijärv.