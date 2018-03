Maailma kõige rikkama inimese vara suurus on 112 miljardit dollarit

Bezos on Forbesi 30 aasta jooksul tehtud jõukurite edetabelis esimene, kelle vara suurus on üle 100 miljardi dollari.

Teisel kohal oleva Bill Gates’i vara suurus on umbes 90 miljardit dollarit ja kolmas on investor Warren Buffett oma 84 miljardi dollariga.

Forbesi järgi on kõige rikkam eurooplane, vara suuruselt maailmas neljas, prantsuse päritolu Bernard Arnault koos perega. Nad on luksusbrändide Louis Vuitton ja Christian Dior omanikud ning nende vara ulatub 72 miljardi dollarini.

Maailma kõige rikkam naine on jõukurite nimekirjas USA Walmart kaubamajadeketi asutaja tütar Alice Walton, kelle vara suurus on 46 miljardit dollarit. Ta on jõukuselt 16. kohal.