Geneetiline omapära? Cambridge’i hertsoginna keskmised sõrmed on peaaegu ühepikkused

Sündmust jäädvustanud fotograafid märkasid, et valget mantlit ja väikest seemisnahast tumepruuni käekotti kandnud Catherine’i mõlema käe kolm keskmist sõrme on peaaegu ühepikkused. Pöial ja väike sõrm olid normaalpikkusega.

Arvatakse, et tegemist on geneetilise omapäraga, mille ta on pärinud kelleltki oma esivanemalt. Ei ole teada, kas ta on selle edasi andnud ka oma lastele.

Teadlaste uuringud on näidanud, et sõrmepikkust saab seostada nii iseloomujoonte kui mitmesuguste haiguste eelsoodusmusega.

Arvatakse, et sõrmede pikkusel, jõukusel ja kuulsusel on seos. Kui see väide kehtib, siis jõukaks saamiseks, olemiseks ja kuulsuseks on vaja just selliseid sõrmi nagu on Cambridge’i hertsoginnal Catherine’il.