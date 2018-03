Pildid ja video: Lääne-Austraalias leiti ligi 132 aasta vanune pudelpostisõnum

Pruunis klaaspudelis olnud dokumendil on daatum 12. juuni 1886 ehk tegemist on ligi 132 aasta vanuse pudelpostiga, teatab The Guardian.

Dokumendi kohaselt visati see pudel India ookeani Saksa laevalt Paula.

Pudelis olnud paberil ei palu meremehed eluga pääsemiseks abi ega jäta kallitega hüvasti, vaid tegemist oli trükitud vaatlusdokumendiga, mille abil jälgisid saksa mereuurijad hoovusi, tuult ja laevade teekonda. Käsitsi olid kirjutatud laeva koordinaadid, daatum ja laeva nimi.

Pudeli leidsid 21. jaanuaril Wedge’i saarel rannal jalutanud Tonya ja Kym Illman, kes olid seal koos pere ja sõpradega. Tonya Illmani sõnul arvas ta pudelit üles võttes, et keegi lohakas inimene on prügi randa jätnud ja ta otsustas selle ära koristada.

Tema ja ta mehe suureks üllatuseks oli tegemist 19. sajandist pärit pudeliga, mille lahtitegemisel paljastus vana dokument.

Nad viisid leiu Lääne-Austraalia muuseumi, et lasta sealsetel ekspertidel teha kindlaks, kas tegemist on autsentse dokumendiga ning ilmnes, et on.

Muuseumi merekuraator Ross Anderson kontakteerus Saksa ja Hollandi kolleegidega saades kinnituse, et tegemist on autsentse meredokumendiga, mille kohta on olemas arhiiviandmed.

Ekspertide hinnangul jõudis India ookeani kaguosas Saksa laevalt 1886. aastal visatud pudelpost 950 kilomeetri kaugusele Austraalia läänerannikule umbes ühe aastaga, mattudes seal liiva ja oodates leidjaid.

Saksa mereuurijad kasutasid pudelposti uurimisprojektis, mis kestis 69 aastat. Nüüdseks on leitud 662 sellist dokumendiga pudelit, eelmine selline leiti 1934. aasta jaanuaris Taani rannalt.

Eelmine maailma kõige vanem pudelpost on Guinnessi rekordite raamatu kohaselt 108-aastane.

Sotsiaalmeedias kommenteeriti, et meremehed oleks võinud olla humoorikamad ja lisada ametlike dokumentide juurde mõne kummalise palve, näiteks et nad soovivad naiste aktipilte.

«19. sajandil ei oleks kindlasti kasutatud sõna «aktipilt», vaid oleks pikalt seletatud, et tahetakse pilti, millel on naine peaaegu riieteta,» teatas üks Twitteri kasutaja.

Pudelileidu saab järgneva kahe aasta jooksul näha Lääne-Austraalia meremuuseumis Perthis.

Kym ja Tonya Illman andsid leitud pudeli koos dokumendiga Perthis asuvale meremuuseumile FOTO: -/AFP/Scanpix