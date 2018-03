Kes on pornostaari ja Trumpi salalepingus PP ja DD?

Danielsi teatel allkirjastas ta sellise lepingu, milles tema on Peggy Peterson ehk PP ja Trump on David Dennison ehk DD, 28. oktoobril 2016 ehk vaid mõni aeg enne USA presidendivalimisi, mis leidsid aset 8. novembril 2016.

Selle lepingu kohaselt sai Daniels suu kinnihoidmise eest 130 000 dollarit. Naine ei tohtinud Trumpi isiku, nende salasuhte ja intiimelu kohta midagi paljastada. Lepingus oli veel, et Danielsil on keelatud levitada Trumpi kohta eraelulisi ja ametlikke fotosid ning nende suhet käsitlevaid tekste.

Daniels postitas 2006. aasta juulis MyPage leheküljele foto, millel teda on näha naerusuisena koos Trumpiga. Väidetavalt tehti see foto nende suhte algusajal ja kui Daniels oli Trumpilt küsinud, et kus ta abikaasa on, siis oli Trump vastanud, et nad ei pea Melania pärast muretsema, sest teda ei ole kohal.