Eesti kunstnik sisenes lemmikloomi jäljendades miljardiärisse

Artistid tunnistavad, et teenivad sellega kenasti raha. «Ütleks jah, et tegelikult on see põhitöö olnud meil viimased kaks aastat,» ütles Krõõt Juurak. "See on omamoodi imelik, sest lemmikloomamajandus on miljardiäri. Nii võib ka meie töö saada ekslikult selle majanduse osaks,» lisas Bailey.