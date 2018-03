Paras väljakutse? Kalle Palling sai naiselt ja pojalt omamoodi kingituse

Now it’s official! Mai & Paul tegid sünnipäevakingi- osalen Otepää Ironman 2018 üritusel. Üks ammune unistus on peagi tõeks saamas. Kui kellelgi trennisoovitusi, siis olen üks suur kõrv. Jooksmise ja rattasõiduga on kõik hästi. Ujumisega on nii nagu on. Trennis näeme...

A post shared by Kalle Palling (@kallepalling) on Mar 4, 2018 at 10:12am PST