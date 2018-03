Kas võit tuleb koju? Elina Nechayeva «La forza» juhib ametlikku Eurovisiooni ennustustabelit

Sel aastal võitis Eesti Laul 2018 finaali Elina Nechayeva lauluga «La forza», mis tähendab, et just see lugu esindab Eestit rahvusvahelisel Eurovisiooni lauluvõistlusel Portugalis. Tänaseks juhib Eesti eurolugu ametlikku Eurovisiooni ennustustabelit.