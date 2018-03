Allveelaevamõrvari Madseni endine kallim: naised langesid ta sarmi ja energia lõksu

Taanis valmis hiljuti dokumentaalfilm «Surm allveelaevas», milles lahatakse Madseni elu ja tegevust, kuid ka asjaolusid, miks temast tapja sai, teatab iltalehti.fi.

Peter Madsen FOTO: Kuvatõmmis/Youtube

Dokumentaalfilmis saab sõna Madseni endine kallim Deidre King, kelle teatel oskab Madsen naisi võluda.

«Peteri ümber tiirles palju naisi, sest teda peetakse intelligentseks, sarmikaks ja energiliseks. Langesin ka ise selle lõksu, olles täiesti ta lummuses,» lausus naine.

Kingi teatel saatis Madsen mõned päevad enne seda, kui ta pani oma allveelaevas mõrva toime, talle sõnumeid, kutsudes teda allveelaevaga sõitma.

«Nautilus on heas seisukorras, kõikjal valitseb puhtus. Oled ühest mereretkest huvitatud? Tahan sulle kingad kinkida,» teatas Madsen naisele.

Peter Madsen FOTO: Kuvatõmmis/Youtube

Kingi teatel kasutasid tema ja Madsen seksimängudes kingi ja seksikaid riideid.

«Ma ei arvanud, siis et Peter plaanib mõrva, kuid nüüd olen saanud aru, et ka mina oleksin võinud ohver olla,» lausus naine.

Politsei teatel oli Peter Madsen abielus, kuid tal oli palju kõrvalsuhteid. Madsenile meedis sadomasoseks ja ta oli Kopenhaageni erootikaklubides tuntud nägu.

Peter Madsen FOTO: Kuvatõmmis/Youtube

Dokumentaalfilmis räägib samuti Madsenit UC3 Nautilus allveelaeva ehitamisel aidanud insener Emil Feld. Ta meenutab, et selle allveelaevaga oli seotud palju kahtlusttekitavat ja hämarat.

Kui ta sai teada, et rootslannast ajakirjanik Kim Wall läks Madseniga intervjuud tegema ja tema allveelaevaga sõitma, kuid ei jõudnud tagasi, sai ta aru, et midagi on valesti.

Kim Wall FOTO: facebook.com

Feldi sõnul on tal raske uskuda, et Madsen uputas oma allveelaeva meelega, et mõrva jälgi varjata.

«See allveelaev oli Peteri «laps». Ta hoidis seda nagu oma silmatera. Ma ei suuda veel omaks võtta, et temas peitub ka külmavereline mõrvar,» lausus Feld.

Kim Wall Peter Madseni allveelaeval FOTO: ANDERS VALDSTED/AFP/Scanpix

Oma sõna ütleb Madseni juhtumis sekka Taani väljaande Berlingske ajakirjanik Jens Ejsing, kes on Walli kadumist ja ta kehaosade leidmist kajastanud. Tal õnnestus saada Madsenilt intervjuu pärast seda, kui merepääste Madseni päästis ja enne seda, kui ta arreteeriti.

Ejsing tundis leiutaja Madsenit varasemast, sest oli temaga aastate jooksul teinud mitu intervjuud.

Peter Madsen FOTO: Kuvatõmmis/Youtube

Ta nägi rannal üsna heas kehalises ja vaimses seisundis Madsenit, kes oli nõus ta küsimustele vastama. Ajakirjanik küsis Madsenilt, et kes oli aluse uppudes veel pardal ning Madsen teatas, et ta oli üksinda.

Ejsingile jäi silma, et Madsen, kes tavaliselt oli väga jutukas, oli seekord napisõnalisem. Kui politsei ta kinni võttis, taipas ajakirjanik, et allveelaeva uppumises ja Madseni kummalises pääsemises on midagi kriminaalset.

Mõni aeg hiljem nägi ta politseiga vestlemas kahte, meest, kes oletatavalt olid Kim Walli elukaaslane ja isa.

Dokumentaalfilmis saavad sõna ka Walli mõrvajuhtumi uurijad.

Taani politsei uurimas Kopenhaageni sadamas miniallveelaeva UC3 Nautilus FOTO: Jacob Ehrbahn/AP/Scanpix

Rootslannast vabakutseline ajakirjanik, 30-aastane Kim Wall läks 46-aastase Peter Madseni allveelaevale UC3 Nautilus 10. augustil 2017 eesmärgiga teha kuulsa leiutajaga intervjuu.

Kim Wall FOTO: facebook.com

Kui Wall kokkulepitud ajaks koju ei jõudnud, teatas naise elukaaslane ta kadumisest politseile. Politsei asus koos merepäästega Walli Kopenhaageni lähedalt merest otsima, leides uppunud allveelaeva ja merehädas Madseni, kes päästeti.

Allveelaev toodi pinnale ja seda uuriti Kopenhaageni sadamas. Leiti nii verd, kuid ka objekte, mida saab kasutada mõrvamisel.

Peter Madseni ehitatud allveelaev UC3 Nautilus. Pardal on näha nii Madsenit kui Walli. Pilt on tehtud 10. augusti õhtul FOTO: Stringer/Reuters/Scanpix

Taani politsei uurimas Peter Madseni UC3 Nautilus allveelaeva FOTO: Jacob Ehrbahn/AP/Scanpix

2017. aasta sügisel leiti ja toodi pinnale kehaosad, mis kuulusid Wallile.

Kim Wall FOTO: Twitter.com

Madsenile esitati süüdistus Walli mõrvamises, kuid Madseni sõnul ei leidnud allveelaevas aset mõrv, vaid õnnetusjuhtum. Tal ei jäänud muud üle, kui naise surnukeha tükeldada ja kehaosad merre heita ning ta ise pääses õnnetusest vaevu eluga.

Madseni endine kallim King astub kohtus üles tunnistajana.

Prokurör Jacob Buch-Jensen nõuab Madsenile Walli mõrva, vangistamise ja ründamise pärast eluaegset vangistust. Taani meedia on spekuleerinud, et kas Madsen mängis Walliga mingit seksimängu, mis sai naisele saatuslikuks.

Peter Madsen FOTO: NIELS HOUGAARD/AP/Scanpix