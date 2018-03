TOP 5: Eesti Laulu skandaalseimad hetked läbi aegade

Evelin Võigemast ja Leslie da Bass «Elastiknaine»

Laupäevase Eesti Laulu finaalkontserdil esitas veetlev Evelin Võigemast koos Leslie da Bassiga muusikaliselt vähenõudliku loo «Elastiknaine». Esitluse puhul on huvitav fakt see, et tegu on sama looga, mille saatel tehakse turundust Kaubamajale.

Mart Normet, kes veel viimast aastat Eesti Laulu juhib, oli juhtunust hämmingus. «Mul on praegu sellest kuuldes raske sõnu leida. Sellist asja tehes on ikka väga soliidne ja eetiline öelda, mis on selle laulu mõte. Siin on küsimus eetikas,» kommenteeris mees juhtunut.

Eesti Laul 2018 FOTO: Elu24

Koit Toome ja Laura Põldvere «Verona»

Olgem ausad, «Verona» võit juba puhtalt Eesti Laulu võistlustules oli paljudele Eurovisiooni fännidele jahmatav. Eelmise aasta võidulugu mattus aga kiiresti kriitikatulva alla. Laura Põldvere kommenteeris asja toona: «Kui see on konstruktiivne ning meid edasi aitab, siis on kriitika alati hea.»

Kodus ei läinud lool väga hästi ja paraku tuleb tunnistada, et ka mitte Eurovisiooni suures võistlustules.

Victoria «Baby Had You»

Paras hullumaja läks lahti, kui tähelepanelikud Eesti Laulu fännid märkasid, et 2011. aastal võistluses osaleva Victoria lugu «Baby Had You» on äravahetamiseni sarnane megastaari Adam Lamberti looga «If I Had You».

Victoria FOTO: Фото: Из личного архива финалистов Eesti Laul, Scanpix/KR

Nikita Bogdanov «Made Me Cry»

2010. aastal raputas Eesti Laulu kahetsusväärne juhtum, kui Nikita Bogdanov diskvalifitseeriti. «Kuigi laulu «Made Me Cry» autor oli oma allkirjaga kinnitanud, et antud lugu pole varem avalikult esitatud, rippus selle pikem versioon tema teise esinejanime all Youtube'is üleval alates 11. augustist 2009,» ütles toona Eesti Laulu produtsent Heidy Purga. Finaali pääses selle loo asemel Robin Juhkentali loodud ja esitatud laul «Siren».

Nikita osales muide ka sel aastal Eesti Laulul looga «Everybody's Dressed», ent sel korral tegi ta seda Aden Ray nime alt.

Pildil muusik NIKITA BOGDANOV FOTO: MIHKEL MARIPUU/PM/SCANPIX BALTICS

Laura «Destiny»

«Meie andsime laval endast sada protsenti. Ja läks nii, nagu läks,» nendib rahva lemmik Laura Põldvere, kes žürii kasinate punktide tõttu «Eesti laulu» võiduheitlusest kõrvale jäi, vahendas toona Õhtuleht.

Žürii otsustas toona, et Eestit esindab Eurovisiooni lauluvõistlusel Urban Symphony lauluga «Rändajad». Rahvas oli norus, sest ometigi hääletasid nemad ju Laura poolt kõige enam.