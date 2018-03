Ämari lennubaas on täis korralagedust, väsinud töötajaid ja kiusamist

22-aastane Heveli rääkis, kuidas tema kaaskolleeg, kes oli 24. veebruaril 2017 «hüppes» käinud, hakkas vahele jäämise järel Hevelit kiusama ja ahistama. Mis kõige hullem: see «hüppes» käinud naisvalvur ei saanud Kaitseliidult karistada, vaid saadeti Ämari lennubaasist minema, teise kohta valvuriks tööle.

Eesti ei ole rahu ajal «hüppes» käimine nii suur rikkumine kui näiteks Venemaal või Iisraelis, kus seda koheldakse kui riigireetmist. Eestis on rahu ajal töökohustuste hülgamise eest maksimaalne karistus üks aastat vanglakaristust.

See naine soovis enda vahelejäämise kättemaksuks Hevelit kiusama hakata ning tema elu põrguks teha, sest selle naisvalvuri arvates oli just Heveli see, kes ta välja andis.

Heveli ütleb, et tema ei ole seda teinud.

Heveli, kes ei talunud talle osaks saanud piinamist, kaebas selle naiskolleegi peale, aga oodatud distsiplineerimist ei tulnud. Selle asemel liitusid Heveli kiusamisega teises vahetuses tööl olnud inimesed, kes olid «hüppes» käinud valvuri head sõbrad.

Aga see ei olnud ainuke intsident, mis Heveliga Kaitseliidu koosseisus toimus. Noor naine räägib, kuidas ta sattus valvurikursuste ajal ahistamise ohvriks. Tema väidetav ahistaja oli valvurite koolitamise eest vastutav Tauno Nikker. Heveli rääkis, et mees oli teda sauna kutsunud, ja kui ta ei olnud läinud, siis jooksis mees talle järgi ning nõudis, miks ta temaga sauna ei tulnud. Naine noogutas ja üritas end välja vabandada.

Tauno Nikker on endine Kaitseliidu Harju maleva valvekompanii ülema abi.

Heveli ahistamise juttu kinnitab ka vähemalt üks naiskolleeg. Üks naiskolleeg rääkis «Kuuuurijale», et ka temal oli kästud Nikkeri poolt koos meestega sauna minna.

Hevelil sai viimaks Kaitseliidu tööst villand ja andis lahkumisavalduse.

Põnev moment leidis aga aset siis, kui saates öeldi, et ajal, mil Katrin Lust tegi valvuritega intervjuusid, et välja selgitada, mis Ämari lennubaasis ja valvurite koolituse ajal toimus, selgus, et Tauno Nikker tagandati enda ametikohalt. Nikkeri tagandamise põhjusteks toodi pidev alamate peale karjumine ja üleolev suhtumine kõikide osas, kellega ta suhtles.

Saates selgus ka, et Kaitseliidus on töötajatega läbikäimise olukord üldse väga halvasti. Nad teevad 24 tunniseid vahetusi ja teevad pidevalt ületunde, mille ülemused töötajatele peale suruvad. Ja selle eest saavad kõige madalamal töötavad valvurid 660 eurot palka.

«Kuuuurija» läks Nikkerit otsima ja leidis ta lõpuks ka üles. Selgus, et mees töötab nüüd turvafirmas. Katrin Lusti küsimuste peale mees aga põgenes ja küsimustele vastata ei tahtnud.

Tauno Nikker võttis hiljem siiski Lustiga ühendust. Ta eitas, et on Hevelit kunagi sauna kutsunud, kuid kinnitas, et lennubaasi valvurid on tema peale kaebuse esitanud.