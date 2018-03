Elina Nechayeva: usun, et närv peab vastu

Võiduloo tiim kavatseb Elina Nechayeva esitust muuta. Detaile nad siiski välja ei too, aga lubavad pingutada nii, et eestlastel oleks uhke tunne. Eelmise aasta võidulaulu Salvador Sobrali «Amar Pelos Dois» lavashow oli oma olemuselt äärmiselt lihtne.

Kas selle eeskujul peaks ka Elina esitust tagasihoidlikumaks timmima? Hingejõudu ja siirust on neis artistides ometi samaväärselt - kõik on hetkel väljamängimise küsimus ja meeskonna kätes. Elinal on siiski ka kerge lavanärv sees. Klassikatäht kinnitas TV3le: «Usun, et närv peab vastu üle keskmise hästi!»