USAs piinajatest vanemate käest päästetud 13 last ravitakse mitme teraapia abil

Nüüdseks kehaliselt kosunud 13 last, kes elavad sotsiaaltöötajate ja psühhiaatrite hoole all, saades erinevaid teraapiaid.

Lapsed on jaotatud kahte gruppi, esimeses on nooremad ja teises vanemad, kes vajavad suuremat hoolt ja ravi. Kõige iseseisvam ja vaimselt tervem on 17-aastane tütar, kes julges jaanuaris kodust põgeneda ja abi otsida.

«Nälginud ja arad lapsed on kosunud, nad on hakanud naeratama ja nad on saanud aru, et saavad ise oma õnne sepad olla. Nad õpivad agaralt uusi asju ja on väga uudishimulikud. Kuna nad on oma elus vähe päikese käes saanud olla, siis nad naudivad päikest,» sõnas advokaat.