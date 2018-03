Facebooki arvates on 30 000 aasta vanune Willendorfi Venus räige pornograafia

20. sajandi alguses Austria linna Willendorfi lähedalt leitud neoliitikumiaegset kuju peetakse eelajaloolise kunsti «pühaks graaliks», olles üks vanemaid viljakusele viitavaid kujusid, teatab ancient-origins.net.

Willendorfi Venus FOTO: STRINGER/AFP/Scanpix

11-sentimeetrine Willendorfi Venus asub Viini Loodusmuuseumis, mille juht Christian Köberl võttis kuju ümber tekkinud pornograafiaskandaaliga seoses sõna.

«Ma ei saa Facebookist aru, seal on poliitilise korrektsusega vint üle keeratud. Seni ei ole keegi Willendorfi Venust pornograafiliseks pidanud. Tegemist on meie muuseumi tähtsa aardega, mis on üks varasemaid naisekujusid maailmas, olles Ürg-Eva,» lausus muuseumi direktor.

Tsensuur sai alguse möödunud aasta detsembris, kui Facebooki kasutaja, itaallannast kunstnik Laura Ghianda postitas selle kuju Facebooki, kuid see kadus sealt kiiresti.

Naine hakkas uurima, mis põhjusel Facebook kuju foto eemaldas ja ta sai vastuseks, et Facebookis ei tohi olla ohtlikku pornograafilist materjali.

«Tegemist on inimkultuuri ja tänapäeva intellektualismi vastase sõjaga. See kuju on arheoloogiline leid ja kunstiväärtus, mitte pornograafiaga. Kas tõesti saab savifiguuri samastada räige pornoga? Kas Facebooki tsensorid peavad end mingiteks pooljumalateks, kes kaitsevad inimkonda iidse aja «räpasuse» eest?» küsis itaallanna.

Facebooki juhid selgitasid, et nende moderaatoritel on umbes kümme sekundit aega teha kindlaks, kas postituses on keelatud sisu, kaasa arvatud pornograafiat.

Mitmed Facebooki kasutajad pöördusid Willendorfi Venuse skandaali puhkedes suhtlusvõrgustiku asutaja Mark Zuckerbergi poole küsimusega, et miks ei ole Laura Ghianda postitust taastatud, kuid said ikka vastuseks, et Facebook tsenseerib porno.