Video: Google Earth paljastas Antarktise lähistel «alla kukkunud ufo»?

Kaardipiltidel on Paget mäe lähedal näha umbes 100 meetri pikkust objekti, mis on pooleldi lume ja jää all, jättes endast maha pika «pidurdusjälje», teatab mirror.co.uk.

Google Earth pilte näinutest osa on veendunud, et tegemist on taevast kukkunud tundmatu lendobjektiga. Ufokütid uurisid, et kas Lõuna-Georgia saarel on kunagi lennuõnnetusi aset leidnud, kuid ei leidnud mitte ühtegi õnnetust. Seega oletatakse, et tegemist on millegi maavälisega.