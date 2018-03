Taani tuntud uurija: mõrvas süüdistatav allveelaevnik Madsen on psühhopaat

Rootsi väljaanne Aftonbladet intervjueeris «Taani FBI» ühte tuntumat krimiuurijat Kurt Kraghi, kelle arvates on Madsen väga ohtlik psühhopaat.

Kragh avaldas arvamust, et Madseni juhtum on Põhjamaade kontekstis väga ebatavaline, kuna mõrv leidis aset «kodukootud» allveelaevas UC3 Nautilus.

46-aastane Madsen ei ole 2017. aasta augustis aset leidnud 30-aastase rootslanna Walli mõrva omaks võtnud, küll aga tunnistas, et tükeldas surnukeha ja heitis kehaosad Kopenhaageni lähedal Køge lahte.

Kragh lisas, et tema andmetel tehti psühhiaatriline uuring, mille kohaselt on Madsenil mitmeid psühhopaatidele omaseid jooni. Ta naudib alandamist, piinamist ja tapmist ning just neid asju tegi ta ka Walliga.