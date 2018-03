Video: Jimmy Kimmely Oscar-gala nali: Oscar on Hollywoodi kõige parema mainega mees, kuna ta ei käperda mitte kedagi

50-aastane Kimmel, kes oli juba teist aastat järjest Kuldmehikeste jagamiste juht, võttis veel sõna USA asepresidendi Mike Pence’i geihirmu teemal, teatab Daily Mail.

Jimmy Kimmel FOTO: Chris Pizzello/AP/Scanpix

Kimmeli sõnul süüdistatakse Hollywoodi mehi sekssuaalses ahistamises, kuid on üks mees, keda selles ei süüdistata.

«Oscar on Hollywoodi kõige parema mainega mees, vaadake vaid teda. Ta hoiab oma käsi enda lähedal, kus need on kõigile näha, tema suust ei kuule ühtegi roppu sõna ja mis kõige tähtsam, tal ei ole peenist. See mees oskab jääda oma piiridesse,» viskas õhtujuht nalja.

Jimmy Kimmel ja Oscari kuju FOTO: Chris Pizzello/AP/Scanpix

Kimmel lisas, et kuna Oscar on juba 90-aastane, siis teda tegelikult galal kohal ei ole, pigem vaatab ta kodus Fox Newsi.

Kimmel tõstis esile ka «Wonder Womani» sarnaseid filme ja selle linateose peategelast kehastanud näitlejannat Gal Gadot’d.

«Mäletan aegu, mil suured stuudiod ei pannud naisnäitlejaid superkangelaste rolli. Selle põhjus oli lihtne, produtsentide jaoks olid naised negatiivse mainega antikangelased,» sõnas õhtujuht.

Jimmy Kimmel FOTO: Lucas Jackson/Reuters/Scanpix

Kimmel jätkas, et kuna Hollywoodi mehed käituvad halvasti, siis ei jää naistel enam muud üle kui hakata semmima amfiibinimeste või kaladega. See oli viide Mehhiko režissööri Guillermo del Toro filmile «The Shape of Water» (Vee puudutus), milles salajases laboratooriumis koristajana töötav tumm naine armub seal katsealuseks olevasse amfiibkoletisse.

Sally Hawkins ja Doug Jones, «Vee puudutus». FOTO: outnow.ch

Jimmy Kimmel kommenteeris Oscari-gala kõnes ka USA asepresidendi Mike Pence’i geivastasust.

«Samasooliste suhtest rääkiv film «Call Me By Your Name» sai hoolimata oma süžeest Oscari nominatsiooni, samas ei saa ta teema tõttu kassafilmiks. Selliseid filme on vaja, et ärritada äärmusheterot Mike Pence’i,» lausus Kimmel.

Jimmy Kimmel FOTO: USA TODAY Network/USA TODAY Network/Sipa USA/Scanpix

Kimmel pöördus kohal olnute poole, et kui kuulutatakse välja Oscari-võitja, siis see isik ei peaks kohe oma kohalt püsti hüppama ja lava poole jooksma hakkama.

Õhtujuht viitas sellega möödunud aasta segadusele parima filmi võitja teatavaks tegemise ümber.

«Möödunud aastal tahtsid Oscari-gala korraldajad sketši Pricewaterhouse’i raamatupidajatega, kuid ma vastasin, et ma ei tee seda ja siis korraldasid raamatupidajad ise selle sketši,» naerutas Kimmel 2017 gala apsakaga.

Nõustamis- ja audiitorettevõte Pricewaterhouse Coopers vastutab Oscari võitjate nimedega ümbrike eest ja nende õigeaegse andmise eest võitjate väljakuulutajatele.

90. Oscari-gala õhtujuht oli Kimmy Kimmel FOTO: Lucas Jackson/Reuters/Scanpix

Faye Dunaway ja Warren Beatty teatasid 2017 galal, et parima filmi Oscari sai «La La Land», kuid hiljem slegus, et selle sai hoopis linateos «Kuuvalgus».

«La La Landi» tegijad olid juba laval kui selgus viga ja siis anti Oscar «Kuuvalguse» tegijatele.

Uurimine näitas, et mingil viisil sattus Beatty kätte ümbrik parima naispeaosatäitja Emma Stone’i nimega ja ta järeldas sellest, et ka parim film peab olema «La La Land», milles Stone peaosa mängis.