Oscari võitjad 2018

Parima filmi Oscari sai režisöör Guillermo del Toro fantaasiafilm «The Shape of Water» (Vee puudutus).

FOTO: CAP/KFS/Image supplied by Capital Pictures/Scanpix

FOTO: Jack English/Image supplied by Capital Pictures/Scanpix

Meeskõrvalosatäitja Oscar läks Sam Rokwellile rolli eest nüüdseks juba menufilmiks kujunenud linateoses «Three Billboards Outside Ebbin, Missouri» (Kolm reklaamtahvlit linna servas).

Naispeaosatäitja Oscari võttis oodatult vastu Frances McDormand tütre mõrva läbi kaotanud ema rolli eest filmis «Three Billboards Outside Ebbin, Missouri» (Kolm reklaamtahvlit linna servas).

Parimaks režissööriks tunnistati fantaasiafilmi «Tha Shape of Water» (Vee puudutus) tegija, mehhiklane Guillermo del Toro.

Lühidokumentaalfilmi Oscari sai režissööri Frank Stiefeli linateos «Haven is a Traffic Jam On the 405» eest, mis räägib kunstnik Mindy Alperist.