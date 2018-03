Täna öösel jagatakse Los Angeleses kuldmehikesi

Tänavused Oscarite nominendid on:

Parim film

"Kutsu mind oma nimega" ("Call Me By Your Name", Luca Guadagnino)

"Süngeim tund" ("Darkest Hour", Joe Wright)

"Dunkirk" (Christopher Nolan)

"Kao ära" ("Get Out", Jordan Peele)

"Lady Bird" (Greta Gerwig)

"Nähtamatu niit" ("Phantom Thread", Paul Thomas Anderson)

"Salajased paberid" ("The Post", Steven Spielberg)

"Vee puudutus" ("The Shape of Water", Guillermo del Toro)

"Kolm reklaamtahvlit linna servas" ("Three Billboards Outside Ebbing, Missouri", Martin McDonagh)

Parim naispeaosatäitja

Sally Hawkins, "Vee puudutus"

Frances McDormand, "Kolm reklaamtahvlit linna servas"

Margot Robbie, "Mina, Tonya"

Saoirse Ronan, "Lady Bird"

Meryl Streep, "Salajased paberid"

Parim meespeaosatäitja

Timothee Chalamet, "Kutsu mind oma nimega"

Daniel Day-Lewis, "Nähtamatu niit"

Daniel Kaluuya, "Kao ära"

Gary Oldman, "Süngeim tund"

Denzel Washington, "Roman J. Israel, Esq"

Parim naiskõrvalosatäitja

Mary J. Blige, "Mudbound"

Allison Janney, "Mina, Tonya"

Lesley Manville, "Nähtamatu niit"

Laurie Metcalf, "Lady Bird"

Octavia Spencer, "Vee puudutus"

Parim meeskõrvalosatäitja

Willem Dafoe, "Florida projekt"

Woody Harrelson, "Kolm reklaamtahvlit linna servas"

Richard Jenkins, "Vee puudutus"

Christopher Plummer, "Kogu maailma raha"

Sam Rockwell, "Kolm reklaamtahvlit linna servas"

Blade Runner 2049 FOTO: outnow.ch

Parim režissöör

Christopher Nolan, "Dunkirk"

Jordan Peele, "Kao ära"

Greta Gerwig, "Lady Bird"

Paul Thomas Anderson, "Nähtamatu niit"

Guillermo del Toro, "Vee puudutus"

Parim animafilm

"Boss beebi"

"The Breadwinner"

"Coco"

"Ferdinand"

"Loving Vincent"

Parim lühianimatsioon

"Dear Basketball"

"Garden Party"

"Lou"

"Negative Space"

"Revolting Rhymes"

Parim mugandatud käsikiri

"Kutsu mind oma nimega"

"Katastroofikunstnik"

"Logan"

"Molly mäng"

"Mudbound"

Parim originaalkäsikiri

"The Big Sick"

"Kao ära"

"Lady Bird"

"Vee puudutus"

"Kolm reklaamtahvlit linna servas"

Kaader filmist "Lady Bird". FOTO: Rakvere Teatrikino

Parim operaatoritöö

"Blade Runner 2049,”

"Süngeim tund"

"Dunkirk"

"Mudbound,”

"Vee puudutus"

Parim dokumentaalfilm

"Abacus: Small Enough to Jail"

"Faces Places"

"Icarus"

"Last Men in Aleppo"

"Strong Island"

Parim lühidokumentaal

"Edith+Eddie"

"Heaven is a Traffic Jam on the 405"

"Heroin(e)"

"Knife Skills"

"Traffic Stop"

Parim lühifilm

"DeKalb Elementary"

"The Eleven O’Clock"

"My Nephew Emmett"

"The Silent Child"

"Watu Wote/All of Us"

Parim võõrkeelne film

"Fantastiline naine", Tšiili

"Solvang", Liibanon

"Armastuseta", Venemaa

"Ihust ja hingest", Ungari

"Ruut", Rootsi

Rootsi film "Ruut" FOTO: Rakvere Teatrikino

Parim montaaž

"Põgenemise rütm"

"Dunkirk"

"Mina, Tonya"

"Vee puudutus"

"Kolm reklaamtahvlit linna servas"

Parim helimontaaž

"Põgenemise rütm”

"Blade Runner 2049"

"Dunkirk"

"Vee puudutus"

"Star Wars: Viimased jedid"

Parim helirežii

"Põgenemise rütm"

"Blade Runner 2049"

"Dunkirk"

"Vee puudutus"

"Star Wars: Viimased jedid"

Parim kunstnikutöö

"Kaunitar ja koletis"

"Blade Runner 2049"

"Süngeim tund"

"Dunkirk"

"Vee puudutus"

Parim originaalmuusika

"Dunkirk"

"Nähtamatu niit"

"Vee puudutus"

"Star Wars: Viimased jedid"

"Kolm reklaamtahvlit linna servas"

Parim originaallaul

"Mighty River" filmist "Mudbound"

"Mystery of Love" filmist "Kutsu mind oma nimega"

"Remember Me" filmist "Coco"

"Stand Up for Something" filmist "Marshall"

"This Is Me" filmist "Maailma suurim showmees"

Parim grimm ja soengud

"Süngeim tund"

"Victoria ja Abdul"

"Väike ime"

Parimad kostüümid

"Kaunitar ja koletis"

"Süngeim tund"

"Nähtamatu niit"

"Vee puudutus"

"Victoria ja Abdul"

Parimad visuaalsed efektid

"Blade Runner 2049"

"Galaktika valvurid vol 2"

"Kong: Pealuu saar"

"Star Wars: Viimased jedid"